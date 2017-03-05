ERR в Москве: российские коммунисты отметили день смерти Сталина

Пятого марта, 64 года назад, скончался Иосиф Сталин. Каждый год российские коммунисты отмечают эту дату возложением цветов к могиле "отца народов" у кремлевской стены. Согласно соцопросам, положительно к фигуре Сталина в последнее время относится все больше россиян.

Колонна поклонников Сталина получилась по московским меркам немногочисленной. Сталин - кумир, в основном, для пожилых коммунистов, а их с каждым годом становится все меньше, передает "Актуальная камера".

Число тех, кто пришел возложить цветы на могилу "отца народов" у кремлевской стены, возможно, не слишком большое. Однако соцопросы показывают, что почти половина россиян (46%) считают роль Сталина в истории положительной. Это самый высокий показатель за последние 17 лет.

Первым возложил цветы к подножию памятника вождю лидер нынешних российских коммунистов Геннадий Зюганов. По его мнению, именно в нынешних кризисных условиях экономический опыт сталинизма был бы особенно полезен.

"Вдумайтесь: за 20 лет правления Иосифа Виссарионовича Сталина страна увеличила потенциал в 70 раз. Средние темпы развития экономики страны составили 16 с лишним процентов. Ничего подобного история не знала и не знает. Ленинско-сталинская модернизация и Октябрьская революция спасли российскую державу", - считает Зюганов.

Кто должен спасать державу сегодня, коммунисты толком не знают. Очевидно, что на нынешнюю власть в этом смысле надежды мало.

"Все власть имущие - это типичная буржуазия. Сталин был за народ, он вкалывал сутками. А сейчас Россия гибнет. Это понимают все, у кого голова на плечах есть, и все, кто не зомбирован телевидением", - говорит коммунистка Оксана.

Вся церемония заняла менее чем час. Количество участников не превысило нескольких сотен человек.