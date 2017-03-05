В театре "Эндла" поставили документальный спектакль о жителях Пярнумаа

В пярнуском театре "Эндла" состоялась премьера спектакля, полностью поставленного на документальном материале. В течение всего прошлого года жителям Пярнумаа задавали вопросы, касающиеся жизни. Эти интервью и составили основу постановки.

Название спектакля "Снаружи меньше, чем внутри" выбрано неслучайно. Ведь внутренний мир человека намного больше, чем сам человек. Это подтверждают интервью, которые были сделаны с жителями Пярнумаа и легли в основу постановки, передает "Актуальная камера".

"Театр, конечно, моя любовь. Но я очень люблю жизнь тоже. Я хочу действительно знать, как люди живут и какие у них мечты. Для меня это возможность соединить театр и жизнь", - говорит постановщик Мари-Лийз Лилль.

Во время спектакля зритель становится одним из собеседников. Простые люди ведут откровенный разговор о своих мечтах, вспоминают детство. Кто-то рассуждает о будущем Эстонии и высказывает недовольство нынешним днем. Актеры признаются, что играть роль живущих в действительности людей сложно. Ведь среди зрителей в зале может быть именно тот человек, о котором идет речь.

Музыку к данному спектаклю написал композитор Александр Жеделев, приглашенный из Русского театра. Жанр данной постановки он определяет как документальную самоиронию.

"Самое важное - это оставаться людьми. Если продолжать в том же духе, то однажды наша планета не выдержит. И, может быть, все обнулится. Надо об этом помнить и стремиться быть человеком", - подчеркивает Жеделев.