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Командировки министров: Миксер едет в Брюссель, Саар - в Грузию ({{commentsTotal}})

Глава МИД Эстонии Свен Миксер. Автор: Сийм Лыви/ERR
За рубежом
За рубежом

В понедельник, 6 марта, и вторник, 7 марта, министр иностранных дел Свен Миксер будет находится в столице Бельгии, а министр культуры Индрек Саар в это же время посетит Грузию.

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер в понедельник примет участие в заседании совета ЕС по внешним делам в Брюсселе, на котором будут рассматриваться вопросы безопасности и оборонной политики ЕС.

Министры иностранных дел стран ЕС обсудят вопросы миграции, отношений ЕС с Египтом, положение на Западных Балканах и мирный процесс на Ближнем Востоке, сообщили BNS в МИД Эстонии.

Утром понедельника по предложению Миксера состоится встреча министров Северных и Балтийских стран (NB6), где будут обсуждаться рассматриваемые советом ЕС по внешним делам и иные международные вопросы.

Во вторник Миксер примет участие в заседании совета ЕС по общим делам и встретится с представителями Европарламента.

Министр культуры Эстонии Индрек Саар в понедельник и вторник будет находиться с визитом в Грузии, чтобы подписать эстонско-грузинский договор о культурном сотрудничестве на 2017-2020 годы.

В ходе визита министр культуры Эстонии Индрек Саар встретится с министром культуры и культурных ценностей Михаилом Гиоргадзе и министром спорта и молодежи Тариэлом Хечикашвили, сообщили BNS в Министерстве культуры Эстонии.

Будут обсуждаться двусторонние культурные связи и развитие сотрудничества в сфере культуры.

Редактор: Виктор Сольц

Источник: BNS

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