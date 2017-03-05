Гол Константина Васильева помог "Ягеллонии" одержать волевую победу

В чемпионате Польши по футболу "Ягеллония", за которую выступает полузащитник сборной Эстонии Константин Васильев, в родных стенах одержала крупную победу над "Шленском" - 4:1.

Хозяева пропустили уже на 14-й минуте, но еще до перерыва сумели переломить ход поединка. На 34-й минуте Пшемыслав Франковски восстановил равновесие, а через семь минут Васильев вывел "Ягеллонию" вперед.

Васильев забил 13-й гол в сезоне и догнал лидирующего в списке лучших бомбардиров Неманью Николича из "Легии". Кроме того, на счету эстонского полузащитника 12 результативных передач.

Во втором тайме Яцек Гуральски и Франковски довели счет до крупного. С 78-й минуты "Шленск" играл в меньшинстве из-за удаления Мариуша Павелеца.

"Ягеллония" после 24 матчей набрала 45 очков и занимает второе место. У лидера "Лехии" на очко больше и игра в запасе.