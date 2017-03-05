Игорь Кравченко продолжит замещать Рейна Ратаса в Рийгикогу

Опытный политик Рейн Ратас (Центристская партия) из-за проблем со здоровьем продлил приостановление своих депутатских полномочий в Рийгикогу еще на три месяца. Замещать его по-прежнему будет центрист Игорь Кравченко.

На этой неделе Рейн Ратас (78) представил спикеру парламенту Эйки Нестору заявление, в котором из-за нетрудоспособности просит приостановить свои депутатские полномочия до 5 июня 2017 года.

В связи с приостановлением полномочий Рейна Ратаса с 5 марта по 4 июня 2017 года депутатом парламента останется Игорь Кравченко, следует из подписанного Нестором в пятницу, 3 марта, решения правления Рийгикогу.

4 декабря прошлого года Рейн Ратас приостановил депутатские полномочия на три месяца, теперь этот срок истек, и нужно было писать новое заявление.

На парламентских выборах в марте 2015 года Рейн Ратас получил в избирательном округе №3 (столичные районы Нымме и Мустамяэ) 3449 голосов, что обеспечило ему окружной мандат.

Следующим в списке был вице-мэр Таллинна Арво Сарапуу (1662 голоса), но он отказался идти в парламент. За Игоря Кравченко проголосовали 1360 избирателей.

Рейн Ратас - отец нынешнего премьер-министра Эстонии Юри Ратаса.