Ксения Балта заняла пятое место в прыжках в длину на ЧЕ по легкой атлетике ({{commentsTotal}})
На чемпионате Европы по легкой атлетике в закрытых помещениях, который проходит в Белграде, эстонская спортсменка Ксения Балта в своей лучшей попытке прыгнула в длину на 6 метров и 79 сантиметров, что принесло ей пятое место.
Балта также выполнила норму чемпионата мира (6,75).
Победу праздновала сербка Ивана Шпанович, прыгнувшая на 7 метров и 24 сантиметра. Второе место у британки Лоррейн Юджен (6,97), третье - у немки Клаудии Сальман-Рат (6,94).
Четвертое место у россиянки Дарьи Клишиной - 6 метров 84 сантиметра.
Редактор: Виктор Сольц