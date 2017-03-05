Андрес Херкель: хотелось бы союза свободников и "зеленых" на местных выборах в Таллинне

Свободная партия Эстонии твердо решила пойти на местные выборы в рядах избирательных союзов. В столице свободники высоко оценивают свои шансы попасть в горсобрание.

На фоне административной реформы голос избирательных союзов на грядущих муниципальных выборах может быть услышан отчетливее. Защищать интересы местных жителей в свободной форме Свободная партия Эстонии решила еще осенью прошлого года, передает "Актуальная камера".

"Не защищены интересы местных людей. Очень много партийного произвола и я думаю, что самый лучший способ борьбы - это избирательный союз", - говорит председатель Свободной партии Эстонии Андрес Херкель.

Депутаты Рийгикогу от Свободной партии не будут выдвигать свои кандидатуры на местных выборах, тем самым, показывая пример и другим партиям, чтобы те избегали централизации власти.

Лидер свободников не исключает, что не все его однопартийцы пойдут на местные выборы с избирательными союзами, возможно некоторые вольются в ряды "зеленых".

"Наша рекомендация, конечно, идти с избирательными союзами. Кстати, я думаю, что "зеленые" в Тарту будут тоже участвовать в избирательном союзе. Было бы хорошо, если бы они пришли к этому союзу и в Таллинне", - отмечает Херкель.

Уже известны некоторые регионы, где, по словам Херкеля, избирательные союзы смогут составить серьезную конкуренцию партийным спискам - это Тарту, Сааремаа и Пярну.