"Актуальная камера +" 05.03.2017 (20:00)

На "Евровидение 2017" от Эстонии поедут Лаура и Койт Тооме
4 марта на сцене Saku Suurhall определится победитель конкурса Eesti Laul, который будет представлять Эстонию на "Евровидении 2017" в Киеве. Трансляция конкурса на портале rus.err.ee начнется в 19:30.
Используя эффективную стратегию принуждения сирийской оппозиции к переговорам с Дамаском и опираясь на тщательно выстраиваемые отношения со всеми вовлеченными в сирийский конфликт странами Ближнего Востока, Россия претендует на роль посредника, арбитра и гаранта послевоенного устройства Сирии.
Опытный политик Рейн Ратас (Центристская партия) из-за проблем со здоровьем продлил приостановление своих депутатских полномочий в Рийгикогу еще на три месяца. Замещать его по-прежнему будет центрист Игорь Кравченко.
На этой неделе в филиале Художественного музея - музее Нигулисте открылась выставка "Документы из серебра. Медальоны ремесленников XVII–ХIХ веков".