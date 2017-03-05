Долгожитель Лео Гиновкер: у нашей планеты мало шансов на счастливое будущее

История через призму одного человека. "Актуальная камера +" знакомит со 103-летним Лео Гиновкером, который за свою долгую жизнь успел примерить роль и капиталиста, и социально опасного элемента, побывал в ссылке и жил в землянке.

Лео Гиновкер родился в августе 1914 года в Таллинне, когда началась Первая мировая война. Окончил Еврейскую гимназию и пошел работать к отцу на кондитерскую фабрику. Отец и мать Лео родом из Белоруссии. Приехав сюда, старший Гиновкер начал свой бизнес.

"Отец начал баранки делать, а мать продавала их. Потихоньку это дело начало развиваться. Соорудили маленькую конфетную фабрику. Начали продавать свои конфеты, а также колониальные товары - чай, например. Магазин был на Тартуском шоссе, - вспоминает Лео. - Правда, конкуренция была тогда серьезная. Но бисквит у нас был самый лучший. Мы делали еврейским общинам в Пасху мацу, эстонской армии - неприкосновенные запасы. Ну и печенья всяких сортов, конечно же. Дело шло, пока не пришла советская власть, тогда фабрику национализировали. Братьев и отца выгнали оттуда, а меня почему-то оставили. Наверное, потому что я не был акционером, я считался просто служащим".

Жизнь в ссылках и походы в НКВД

До прихода советской власти компания Гиновкеров, на которой работало 150-200 человек, была одной из крупных в Эстонии и конкурировала с будущей фабрикой "Калев".

В 1941 году семью Гиновкеров сослали в Кировскую область. В лесном хозяйстве работа для Лео нашлась. Шла война, и специалистов-счетоводов не хватало. Лео получил медаль за доблестный труд во время Второй мировой войны. Ему вернули паспорт, но в Эстонию возвращаться запретили. Тогда он с женой поехал в Ташкент, где устроился бухгалтером в геолого-разведочную экспедицию.

"Несколько лет мы были в экспедиции в Каракумах. Рабочие вырыли в песке нам специальное жилье, две как будто комнаты. Жену сделали лаборантом. Искали известь там. Есть там особо нечего было, воды не было. Но платили хорошо, и мы успокоились", - рассказывает Гиновкер.

Но затем сменился начальник. Новый руководитель решил, что Гиновкер является социально опасным элементом, и его вызвали в НКВД. "Забрали снова паспорт и заставили остаться в этих песках. Лет пять пришлось так прожить. Затем снова отдали паспорта", - говорит герой сюжета.

"Путин и Трамп - два безумца"

В Эстонию Гиновкер вернулся в 1957 году, работал в "Сельхозтехнике". По иронии судьбы дом, в строительстве которого он принимал участие, за что и получил здесь квартиру, находится в нескольких десятках метров от бывшей фабрики Гиновкеров. При авианалете в 1944 году фабрику разбомбили.

"Почти всю жизнь курил трубку. Несколько лет назад бросил из-за жены. Она говорит, что это более вредно присутствующим, чем курящим. Против этого аргументов нет, пришлось бросить", - отвечает Гиновкер на вопрос о секрете его долголетия.

Гиновкер не жалуется на здоровье, сам ходит в магазин, с утра он готовит кашу. С женой Стеллой, которая на 10 лет его моложе, смотрят телевизор.

"Два сумасшедших были в то время - Гитлер и Сталин. Теперь, я смотрю, история повторяется. Путин и Трамп - два безумца, которые каким-то образом захватили власть. Как они командуют миром этим? Тем более, что теперь вооружение стало еще более страшным. Этот шарик в конце концов прикончат, наверное. Но мне этого уж не придется увидеть. Хорошего я не вижу, чтобы можно было ожидать", - пессимистично настроен Гиновкер.