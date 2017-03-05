В понедельник переменная облачность, 0..-3

Ночью небольшая или переменная облачность. На юге возможен небольшой снег. Подует северо-восточный и восточный ветер от 5 до 11 м/с, на побережье и островах порывами от 15 до 18 м/с. Температура воздуха от -3 до -8 градусов.

Днем также небольшая и переменная облачность, но уже без осадков. Небольшой снег ожидает жителей южной Эстонии и только поздно вечером. Ветер северо-восточный и восточный от 7 до 12 м/с, порывами до 15 м/с. На островах и побережье ветер разгонится и до 20 м/с. Температура воздуха от 0 до -3 градусов.