Райн Вейдеман покидает "Калев/Крамо" ({{commentsTotal}})
Разыгрывающий таллиннского баскетбольного клуба "Калев/Крамо" Райн Вейдеман подписал контракт с "АПУ Удине", который выступает в первой лиге чемпионата Италии.
"АПУ Удине" выступает в Восточном дивизионе серии A2. В этом сезоне новый клуб Вейдемана, находящийся на 10-м месте среди 16 команд, выиграл 10 из 23 матчей, передает ERR Sport.
Контракт с 26-летним игроком сборной Эстонии действует до конца нынешнего сезона.
За "Калев/Крамо" Вейдеман в текущем сезоне в Единой лиге ВТБ в среднем набирал 11 очков.
Редактор: Виктор Сольц