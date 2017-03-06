Таллиннская "Правовая аптека" в понедельник помогала разобраться с новой схемой выплат алиментов, действующей с начала года. В основном с такими проблемами к юристам обращаются женщины старше 50 лет, большая часть из них – русскоязычные, передает "Актуальная камера".

С года в Эстонии начал действовать алиментный фонд. Фонд помогает тем семьям, в которых один из родителей живет отдельно и по решению суда обязан выплачивать алименты на содержание ребенка, но не исполняет обязательств. Для того, чтобы разобраться с этим нововведением в законе, сегодня в столичной горуправе была открыта "Правовая аптека".

Государство в лице фонда обеспечит ребенку ежемесячное поступление пособия в размере 100 евро в течение полугода, которое потом будет востребовано с должника. Что нужно делать, чтобы получать это пособие?

"Первая степень – надо обратиться в суд, чтобы получить решение суда. После уже с этим решением обратиться к судебному приставу, судебному исполнителю", – пояснил консультант Правовой аптеки Урмас Тярно.

По словам консультантов, с такой проблемой к юристам обращаются очень часто. В основном женщины старше 50 лет, большая часть из них – русскоязычные.

Следующая бесплатная юридическая консультация по разным вопросам, включая трудовое, семейное право, вопросы наследования и работы квартирных товариществ, пройдет 9 марта в культурном центре "Kaja".

В этом году пройдет еще пять "Правовых аптек" в разных частях города – в Мустамяэ, Хааберсти, Кесклинн, Ласнамяэ и Пыхья-Таллинне, В прошлом году подобной услугой Союза юристов Эстонии воспользовались более 1000 человек.