В таллиннской горуправе в понедельник будет работать "правовая аптека" ({{commentsTotal}})
В столичной горуправе в понедельник можно будет получить бесплатную юридическую консультацию по поводу алиментов.
Консультанты будут работать в зале обслуживания таллиннской горуправы по адресу площадь Вабадузе, 7.
В нынешнем году бесплатные консультации юристов запланированы в разных районах Таллинна — в Мустамяэ, Хааберсти, Кесклинн, Ласнамяэ и Пыхья-Таллинне.
Они будут посвящены трудовому, семейному и обязательственному праву, а также вопросам наследования и деятельности квартирных товариществ.
Помощь оказывается сотрудничестве с Союзом юристов Эстонии. По вопросам алиментов юристы помогут подготовить и соответствующие документы. В прошлом году были проведены пять "Правовых аптек" на эстонском и русском языках, услугами которых воспользовались более 1000 таллинцев.
Редактор: Андрей Крашевский