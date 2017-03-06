Северная Корея произвела одновременный пуск четырех баллистических ракет

КНДР в понедельник произвела одновременный пуск сразу четырех баллистических ракет, три из которых пролетели около 1000 км и упали в исключительной экономической зоне Японии. Второй за последний месяц ракетный пуск вызвал серьезную обеспокоенность в Японии и Южной Корее.

По данным южнокорейских военных, ракеты летели на высоте примерно 260 км, сообщило в понедельник агентство ТАСС.

Япония и Южная Корея в настоящее время анализируют данные для определения типа ракет.

Правительство Японии осудило ракетные пуски КНДР и заявило о намерении добиваться жесткой реакции на него от Совета Безопасности ООН, а премьер-министр Синдзо Абэ назвал действия Северной Кореи "совершенно новым уровнем угрозы безопасности Японии". В минобороны Японии предположили, что ракетный пуск мог быть реакцией Пхеньяна на начавшиеся в начале марта совместные военные учения США и Южной Кореи.

Этот ракетный пуск КНДР стал вторым за прошедший месяц. Предыдущий состоялся 12 февраля и совпал с визитом Синдзо Абэ в США. В связи с тем запуском Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп выступили с коротким совместным заявлением для прессы, в котором подтвердили крепость японско-американского военного альянса.