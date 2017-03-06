Рауль Кастро раскритиковал политику Трампа ({{commentsTotal}})
Президент Кубы Рауль Кастро подверг критике политику президента США Дональда Трампа в сфере иммиграции и торговли, назвав ее эгоистичной.
Критическое выступление кубинского лидера состоялось на проходящем в Венесуэле саммите Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА), сообщили в понедельник радионовости ERR.
Кастро также назвал противным здравому смыслу намерение Трампа построить стену на границе с Мексикой.
Выступление Кастро стало первой критикой в адрес нового американского лидера со стороны президента Кубы.
Отношения Гаваны и Вашингтона улучшились при предыдущем президенте США Бараке Обаме, который совершил визит на остров и предпринял ряд шагов для размораживания отношений с Кубой после длившегося несколько десятилетий противостояния.
Редактор: Андрей Крашевский