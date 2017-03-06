При пожаре в Кохтла-Ярве погибла женщина ({{commentsTotal}})
В многоквартирном доме в Кохтла-Ярве в воскресенье произошел пожар, во время которого пострадала пожилая женщина, позднее скончавшаяся в больнице.
Сообщение о пожаре и находившемся в горящей квартире человеке поступило в центр экстренных вызовов около полудня.
Прибывшая на место скорая помощь доставила пострадавшую 59-летнюю женщину в больницу, где она позднее скончалась. Тушение пожара было завершено в 12:49.
Редактор: Андрей Крашевский