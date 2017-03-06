Эстонская мотогонщица Анастасия Коваленко говорит, что хотя ее родители — русские, благодаря эстонским детскому саду и школе, она свободно владеет двумя языками и сейчас больше ощущает себя эстонкой, нежели русской. И даже представители русскоязычной молодежи, которые плохо владеют эстонским, своей родиной считают Эстонию и себя в этом смысле — тоже эстонцами.