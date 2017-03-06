Женщина погибла при пожаре в Кохтла-Ярве

Сильнейшая эстонская мотогонщица Анастасия Коваленко рассказала в передаче "Утро с Ану" на телеканале ETV, что хотя ее иммигрировавшие в Эстонию родители — русские, благодаря эстонскому детскому саду и учебе в эстонской школе, она свободно владеет двумя языками. Всех высот в мотоспорте она добилась сама. Несмотря на предложения родителей сменить деятельность на более женственную, ради несравнимых эмоций и адреналина она продолжает оставаться верна себе, занимаясь мотоспортом.