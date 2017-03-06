СМИ: психически больных людей могли использовать в мошеннической схеме

Департамент социального страхования заподозрил действующее в Валга некоммерческое объединение (НКО) в выставлении государству счетов за оказание помощи психически больным людям, притом что реальная помощь им не оказывалась или оказывалась в сокращенном объеме, а прокуратура начала уголовное расследование возможного мошенничества.

По данным издания Postimees, речь идет об НКО Habitus, а информация о нарушениях поступила в департамент от бывшего члена правления НКО и главы центра социальной работы Терезы Сале.

По словам начальника отдела социальных услуг Райво Пийритало, в рамках надзорной процедуры усилились подозрения, что в течение 2016 года организация могла обманом получить с государства 41 000 евро. Он сообщил, что часть людей, для которых предназначалась помощь, даже не знали об этом, а некоторые получали услуги ниже минимально требуемого объема.

К настоящему моменту начато уголовное расследование, однако в Лыунаской окружной прокуратуре сообщили, что до допросов и предъявления подозрений дело пока не дошло.

По словам представляющего НКО юриста Реймо Метса, никакой мошеннической схемы не было, и речь идет о ссоре внутри руководства организации, в результате которой бывший член правления Тереза Сале подала ложную жалобу.