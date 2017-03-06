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Скоростной интернет в сельских районах Эстонии подешевел на 11% ({{commentsTotal}})

Иллюстративная фотография. Автор: Scanpix/Postimees
Экономика
Экономика

Стоимость услуги скоростного интернет-соединения сети EstWin, работающей в сельских районах Эстонии, в марте снизилась на 11%.

По словам главы фонда Eesti Lairiba Arendus Прийта Соома, это повысит доступность услуги для конечных потребителей, сообщили в понедельник радионовости ERR.

В настоящее время базовой сетью широколосного интернета EstWin, развитием которой занимается этот фонд, косвенно пользуются свыше 150 000 человек.

Соом пояснил, что стоимость сетевой услуги удалось снизить на один евро за километр, потому что объемы аренды росли быстрее прогнозов, тем самым повышая эффективность использования сети.

К 2018 году должно быть завершено создание оптоволоконной сети, которая будет доступна во всех населенных пунктах Эстонии.

Редактор: Андрей Крашевский



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