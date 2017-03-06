Опрос: более 90% работников в Эстонии ходят на работу больными

По данным опубликованного в понедельник опроса, проведенного рекрутинговым порталом CV Keskus, 92% респондентов признались, что ходят на работу больными как по материальным причинам, так и из-за опасений, что в противном случае работа останется не сделанной.

По словам главы пресс-службы CV Keskus в странах Балтии Хенри Аувяэрта, число работников, которые не берут больничный, практически не изменилось за последние два года, а число тех, кто ходил на работу больным неоднократно, даже несколько возросло.

По его мнению, результаты опроса внушают тревогу. "Ситуация слегка пугающая, потому что признаков улучшения не видно, несмотря на действующие с 2017 года поправки в законодательстве, позволяющие работодателям возмещать на льготных условиях пропущенные по болезни дни начиная уже со второго дня — лишь 7,5% респондентов сказали, что ни разу не ходили на работу больными", - сказал Аувяэрт.

Он добавил, что присутствие на работе больных сотрудников угрожает как их собственному здоровью, так и здоровью коллег, и негативно влияет на повседневную работу предприятия.

Чаще всего больными ходят на работу работники финансового сектора, а реже всего — работники ИТ-сферы.

В проведенном в феврале опросе приняли участие 1015 работников по всей Эстонии.