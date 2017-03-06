С понедельника запрещен выход на лед Нарвского водохранилища

С 6 марта в целях безопасности запрещается выходить на лед Нарвского водохранилища.

По словам главы бюро погранохраны Идаской префектуры полиции Индрека Пюви, в связи с потеплением ледовая обстановка на водохранилище стала опасной, т. к. лед больше не выдерживает веса человека.

Полицейский подтвердил, что на Чудском озере выход на лед по-прежнему разрешен — как пешком, так и на мотовездеходах.

Пюви добавил, что по мере потепления ледовая обстановка меняется очень быстро, и пограничники постоянно ее отслеживают. Он порекомендовал рыбакам проявлять максимальную осторожность.