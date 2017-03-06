В ночь на понедельник на 71-м году жизни скончался актер и постановщик Калью Комиссаров.

Об этом в понедельник, 6 марта, сообщил портал ERR Kultuur.

Комиссаров в 1968 году окончил кафедру сценического искусства Таллиннской государственной консерватории.

В 1968-1974 годах он работал режиссером на киностудии "Таллиннфильм". В период 1974-2000 годов он в разные годы занимал должности главного режиссера и постановщика в Молодежном театре и театре Ugala.

В 1986-1995 годах Комиссаров также возглавлял высшую школу сценического искусства при Эстонской музыкальной академии.

С 2002 года он стал заведующим кафедрой сценического искусства в Вильяндиском колледже культуры. В 2006 году Комиссаров был награжден орденом Белой звезды III класса.