Peugeot-Citroen объявил о покупке Opel за 2,2 млрд евро

Об этом говорится в заявлении компании, распространенном в понедельник, 6 марта, передает ТАСС.

"General Motors Co. и PSA Group объявляют сегодня о заключении соглашения, в соответствии с которым филиал GM Opel/Vauxhall и европейская часть GM Financial присоединяются к группе PSA в рамках транзакции, которая оценивает эти активы в 1,3 млрд и 0,9 млрд евро соответственно", - отмечается в заявлении.

Ранее GM объявлял об убыточности своих европейских подразделений, потери которых с 2000 года превысили 15 млрд долларов.

Как подчеркнули во французской компании, за счет этой сделки PSA станет вторым по величине автопроизводителем в Европе, увеличив свою долю на европейском рынке до 17%. За счет синтез возможностей Peugeot-Citroen c потенциалом Opel и Vauxhall французский концерн рассчитывает добиться значительной экономии в области закупок, производства и научно-исследовательских работ. Opel и Vauxhall планируется вывести на безубыточный уровень к 2020 году.

При этом PSA и GM, связанные с 2012 года договором о сотрудничестве, намерены продолжить и далее развивать кооперацию. В первую очередь это будет касаться "разработки технологий, связанных с электромобилями", уточнили во французском концерне. Кроме того, в силе останутся договоры о продаже некоторых моделей Opel под марками Buick и Holden на рынках США и Австралии.