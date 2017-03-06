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Число страховых мошенничеств за год выросло на треть ({{commentsTotal}})

Иллюстративная фотография. Автор: Postimees/Scanpix
Экономика
Экономика

В прошлом году страховщики в Эстонии выявили 451 случай страховых мошенничеств, что на 30% превышает аналогичный показатель за 2015 год.

Наибольший рост случаев мошенничества отмечается в страховании имущества и туристических поездок с требованиями о возмещении ущерба на сумму до 3000 евро, сообщил в понедельник Союз страховых обществ Эстонии.

"По сравнению с предыдущими периодами значительно выросло число случаев мошенничества, связанного с бытовой электроникой. Попытки мошенничества также растут в сфере страхования багажа и прерывания поездки. Тем, кто их предпринимает, следует знать, что они рискуют уголовной ответственностью", - сказал член правления организации Андрес Пийрсалу.

При этом наибольший процент мошенничеств по-прежнему наблюдается в страховании автомобилей. Чаще всего речь идет о попытке получить возмещение по страховому случаю, которого в действительности не было.

Самое крупное мошенническое требование о возмещении ущерба в прошлом году составило около 600 000 евро.

Ежегодно на страховом рынке Эстонии выплачиваются возмещения более чем по 150 тыс. страховым случаям на общую сумму свыше 220 млн евро. Хотя число попыток мошенничества растет, их доля в общем объеме требований остается незначительной.

Союз страховых обществ Эстонии был учрежден в 1993 году, и все действующие в Эстонии страховые компании являются членами этой организации, которая в свою очередь входит в состав европейского объединения страховщиков Insurance Europe.

Редактор: Андрей Крашевский



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