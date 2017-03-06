Турпоток из России в январе вырос на 15%

В январе этого года в гостиничных предприятиях Эстонии остановились 192 000 внутренних и иностранных туристов, что на 8% превысило показатель января 2016 года, причем число российских туристов выросло на 15%.

По популярности среди туристов лидировал Харьюский уезд, а Ида-Вируский уезд в январе привлек 5% иностранных и 8% - внутренних туристов, сообщил в понедельник Департамент статистики.

Доля стран ЕС среди иностранных туристов в Эстонии составила 62%, в том числе Финляндии - 35%. Доля российских туристов составила 29%, а туристов из Латвии выросла до 8%. По сравнению с январем 2016 года число туристов из России и Латвии выросло, соответственно, на 15 и 22%.

Больше стало туристов из Швеции, Норвегии и Великобритании, а численность туристов из Финляндии осталась на прошлогоднем уровне.

70% воспользовавшихся услугами гостиничных предприятий зарубежных туристов прибыли в Эстонию с целью отдыха, 23% — с рабочей целью.

75% зарубежных туристов отдали предпочтение Таллинну, а на долю остальных регионов пришлось 5-7%.

Внутренний турпоток вырос на 6000 человек до 86 000 туристов и распределился более равномерно между уездами: 29% в Харьюском, 17% в Пярнуском, 14% в Тартуском уезде и 8% в Ида-Вируском.

В январе свои услуги туристам предлагали 954 гостиничных предприятия. В их распоряжении было 19 000 гостиничных номеров и 43 000 спальных мест. Заполняемость номеров составила 34% и спальных мест — 27%.

Средняя стоимость гостиничного номера составила 36 евро в сутки, что на один евро больше, чем в январе 2016 года. В Харьюском уезде туристы в среднем платили за номер 42 евро, в Тартуском — 32 евро, в Пярнуском — 27 евро и в Ида-Вируском — 30 евро.