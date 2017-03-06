Лаура и Койт Тооме поедут на Евровидение не впервые ({{commentsTotal}})
Победители Eesti Laul 2017 Койт Тооме и Лаура Пыльдвере поедут на "Евровидение" уже в мае, но ни для одного из них это не будет первым опытом участия в конкурсе.
Койт Тооме представлял Эстонию на "Евровидении" в 1998 году в Бирмингеме и занял 12-е место.
Лаура ездила на "Евровидение" в Киев в 2005 году в составе группы Suntribe. Коллектив занял 18-е место в полуфинале и не прошел в завершающую часть конкурса.
Редактор: Дина Малова