Паром Piret успешно прошел ходовые испытания

В минувшие выходные успешно завершились ходовые испытания парома Piret, построенного на польской верфи Remontowa для оператора паромной переправы между материком и островами TS Laevad. В ходе испытаний были выявлены только мелкие недочеты.

По словам руководителя проектов TS Laevad Вирго Сауля, серьезных претензий к судну не было.

"Морские ходовые испытания прошли продуктивно. Основные системы судна протестированы и серьезных претензий не было, хотя замечания есть. Но на то и ходовые испытания, чтобы выявить возможные проблемы и чтобы завод мог их в текущем порядке решить", - сказал Сауль.

По его словам, теперь судно отправится на доковый осмотр и доводку. Ожидается, что паром будет полностью готов к передаче заказчику через четыре-шесть недель.

Длина новых паромов для TS Laevad составляет 114 метров, вместимость — 150 легковых или 12 грузовых автомобилей. На паромах предусмотрено спасательное снаряжение на 700 пассажиров и места для 500 пассажиров на двух палубах.

Фирма TS Laevad OU заказала четыре новых парома судостроительным заводам Remontowa (Польша) и Sefine (Турция).

Сроки поставки паромов, которые должны были начать работу еще 1 октября прошлого года, были сорваны, вынудив TS Laevad искать осенью временную замену запаздывающим судам.

Первым в Эстонию прибыл построенный в Турции паром Leiger, который начал выполнять регулярные рейсы во второй половине декабря. Тогда же сообщалось, что паромы Tiiu и Piret могут быть готовы к весне. Построенный в Польше паром Tõll начал работу 22 января.

Паромы строятся в Гданьске (Польше) и Алтынова (Турция).

Паром Piret будет обслуживать линию Виртсу-Куйвасту.