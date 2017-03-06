Треть кабинета министров в понедельник находится в зарубежной командировке

Четверо из пятнадцати членов кабинета министров Эстонии в понедельник находятся в Брюсселе для участия в заседаниях Совета ЕС и других мероприятиях, а министр культуры Индрек Саар отправится с визитом в Грузию.

Главы МИД и минообороны Свен Миксер и Маргус Цахкна примут участие в заседании Совета ЕС на уровне министров обороны и иностранных дел для обсуждения политики безопасности и оборонной политики ЕС, а также вопросов миграции, отношений ЕС и Египта, ситуации в Западных Балканах и мирного процесса на Ближнем Востоке.

Министры сельской жизни и окружающей среды Тармо Тамм и Марко Померанц также примут участие в Совете ЕС на уровне своих министерств.

1 июля 2017 года к Эстонии на полгода перейдет председательство в Совете ЕС, для успеха которого членам правительства следует установить более тесные отношения со своими коллегами из других стран, а также с членами Еврокомиссии и Европарламента.

Ранее также сообщалось о зарубежной командировке министра культуры Индрека Саара в Грузию, где Саар намерен подписать эстонско-грузинский договор о культурном сотрудничестве на 2017-2020 годы.