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Канцлер права — против предоставления муниципальной полиции права применять силу ({{commentsTotal}})

Муниципальная полиция Таллинна ловит "зайцев" в общественном транспорте. Автор: ERR
Эстония
Эстония
Мадис Хиндре

Бюро канцлера права Юлле Мадизе представило свои аргументы против плана Министерства внутренних дел расширить полномочия муниципальной полиции, в частности, предоставив ей право применять силу, поскольку у муниципальной полиции отсутствуют для этого необходимые навыки.

Мнение Мадизе представлено в ответ на соответствующий законопроект МВД, сообщили в понедельник радионовости ERR.

В частности, законопроект предусматривает предоставление муниципальным полицейским права определять состояние опьянения, задерживать нарушителя на срок до 48 часов, а также применять наручники в случае необходимости.

По словам советника канцлера права Хелен Краних, у муниципальных полицейских отсутствуют необходимые для этого навыки. "Если эта деятельность [по обеспечению общественного порядка] достигает границы, которая касается людей, ограничения их прав и свобод или даже применения силы, то эти действия должны продолжать те, у кого есть для этого специальные навыки, знания и обучение, т.е. полиция", - пояснила Краних возражения канцлера права.

Хотя МВД сейчас разрабатывает программу подготовки муниципальной полиции, в бюро канцлера права обращают внимание на то, что у полиции есть не только подготовка, но и опыт и система внутреннего контроля. По оценке канцлера права, разового обучения недостаточно, потому что профпригодность полицейских оценивается регулярно.

Второй аргумент против дополнительных прав муниципальной полиции носит юридический характер. По мнению канцлера права, полиция устанавливает факт нарушения общественного порядка и выбирает меры реагирования на основании общегосударственных норм, а муниципальная полиция может руководствоваться, например, правилами общественного порядка своей волости или города.

"Если пойти по этому пути, доверив публичную власть кому-то еще кроме полиции, то в результате не должно быть так, что при пересечении границы волости или города попадаешь словно бы в другое правовое пространство, где не знаешь, что запрещено, а что разрешено", - пояснила Краних.

Например, следует избегать ситуации, когда представитель власти отправляется разбираться с нарушением, которое в его волости признается проступком, после чего с нарушителем возникает конфликт и чиновник считает, что он должен применить силу — и все это, например, из-за того, что нарушитель слишком громко пел.

К настоящему моменту активнее всех инициативу МВД поддержала муниципальная полиция Таллинна, главный аргумент которой — невозможность высадить из общественного транспорта непокорного безбилетного пассажира без участия полиции.

Канцлер права указывает, что применение пенитенциарного права к безбилетным пассажирам в принципе сомнительно, потому что неоплаченный проезд, по сути, представляет из себя нарушение договора, т. е. является гражданским делом.

Редактор: Андрей Крашевский



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