Лаура и Койт обошли Керли на конкурсе Eesti Laul на 20 000 голосов

Распределение голосов в суперфинале Eesti Laul 2017:

Песня / Исполнитель / Количество проголосовавших телезрителей / Место

"Verona", Койт Тооме и Лаура – 44818 / 1

"Spirit Animal", Керли– 23901 / 2

"This Love", Расмус Ряндвеэ – 11641 / 3

Распределение голосов в финале Eesti Laul 2017:

Песня / Исполнитель / Общее количество баллов от жюри / Количество проголосовавших телезрителей / Место

"Keep Running", Лийз Лемсалу – 62 / 4880 / 7

"Verona", Койт Тооме и Лаурa – 60 / 27759 / 1

"Have You Now", Whogaux и Карл-Кристьян & Maian – 71 / 8362 / 4

"Slingshot", Ленна Куурмаа – 62 / 3422 / 8

"All I Need", Даниэль Леви – 49 / 3657 / 9

"In or Out", Элина Борн – 45 / 3057 / 10

"Suur loterii", Иво Линна – 57 / 14002 / 5

"This Love", Расмус Ряндвеэ – 77 / 8617 / 3

"Feel Me Now", Ариадне – 55 / 12325 / 6

"Spirit Animal" Керли – 100 / 14497 / 2

Распределение голосов в первом полуфинале на первом этапе голосования:

Песня / Исполнитель / Общее количество баллов от жюри / Количество проголосовавших телезрителей / Место

"In or Out", Элина Борн – 85 / 1780 / 3

"Everything But You", Carl-Philip - 63 / 726 / 6

"Hey Kiddo", Лаура Притс – 37 / 660 / 8

"Hurricane", Леэмет Онно– 38 / 599 / 9

"Suur loterii", Иво Линна – 61 / 4244 / 1

"Slingshot", Ленна Куурмаа – 74 / 1912 / 2

"Have You Now", Whogaux & Карл-Кристьян feat. Maian – 74 / 2509 / 4

"Valan pisaraid", Янно Рейм & Kosmos – 43 / 590 / 10

"Feel Me Now", Ариадне – 52 / 4241 / 5

"Supernatural", Уку Сувисте – 45 / 1796 / 7

Распределение голосов в первом полуфинале на втором этапе голосования:

Песня / Исполнитель / Количество проголосовавших телезрителей / Место

"Everything But You", Carl-Philip - 1089 / 3

"Hey Kiddo", Лаура Притс – 696 / 6

"Hurricane", Леэмет Онно – 743 / 5

"Valan pisaraid", Янно Рейм & Kosmos – 991 / 4

"Feel Me Now", Ариадне – 8065 / 1

"Supernatural", Уку Сувисте – 2906 / 2

Распределение голосов во втором полуфинале на первом этапе голосования:

Песня / Исполнитель / Общее количество баллов от жюри / Количество проголосовавших телезрителей / Место

"Verona", Койт Тооме и Лаура – 63 / 5226 /2

"Spirit Animal", Керли – 93 / 2337 / 1

"All I Need", Даниэль Леви – 91 / 1109 / 5

"Keep Running", Лийз Лемсалу – 83 / 2246 / 4

"Sounds Like Home", Close To Infinity featuring Ian Karell – 14 / 940 / 9

"Vihm", Antsud – 41 / 1691 / 6

"Electric", Almost Natural – 24 / 633 / 10

"This Love", Расмус Ряндвеэ – 81 / 2678 / 3

"Make Love, Not War", Alvistar Funk Association – 30 / 1074 / 8

"We Ride With Our Flow", Ангеэлия – 52 / 1299 / 7

Распределение голосов во втором полуфинале на втором этапе голосования:

Песня / Исполнитель / Количество проголосовавших телезрителей / Место

"All I Need", Даниэль Леви – 4058 / 1

"Sounds Like Home", Close To Infinity featuring Ian Karell – 1578 / 4

"Vihm", Antsud – 2245 / 3

"Electric", Almost Natural – 915 / 6

"Make Love, Not War", Alvistar Funk Association – 1305 / 5

"We Ride With Our Flow", Ангеэлия – 2265 / 2