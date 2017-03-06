В Маарду 10-12 марта пройдет международный фестиваль любительских театров

В ближайшие выходные в Маарду в девятый раз пройдет международный фестиваль любительских театров "Мой театр – мой каприз", в рамках которого свои постановки представит 21 театральный коллектив из Эстонии, России и Белоруссии.

В работе фестиваля примут участие школьные и любительские театры из Таллинна, Раквере и Маарду. В этом году на фестиваль впервые приедет со своими постановками белорусский колектив "Зеленое яблоко", а также уже полюбившийся эстонскому зрителю театр "Согласие" из Санкт-Петербурга, сообщила в понедельник пресс-служба маардуской мэрии.

Участвующие в фестивале коллективы следуют принципам "Открытого театра": активно привлекают зрителей к участию в происходящем на сцене с дискуссией после каждого представления.

Детские постановки будут показаны 10 марта в 09:00 на сцене Маардуского центра досуга (ул. Кеэмикуте, 12b). Остальные спектакли состоятся 11 и 12 марта в 11:00 в Маардуском народном доме (ул. Карьяэри, 4).

Театральный фестиваль в Маарду организуют НКО "Art Arena", театр WIN и тeaтр-студия "Веер и шпага" при поддержке Маардуской горуправы.