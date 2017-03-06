Европейские страны с турецкой диаспорой пытаются запретить агитацию турецких политиков

Выступления турецких политиков, которые намеревались агитировать проживающих в Европе турков голосовать за принятие поправок в турецкую конституцию, под различными предлогами были отменены в Германии, а министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц также предложил запретить подобные выступления в своей стране.

Такое мнение Курц высказал 6 марта по прибытии на встречу министров иностранных дел и обороны 28 стран-членов ЕС в Брюсселе, сообщило в понедельник агентство ТАСС.

"Наше решение должно быть простым — мы не приемлем агитационные выступления турецких политиков в Австрии, - сказал он. - Мы в целом не хотим, чтобы предвыборные кампании других стран переносились в Австрию, и вместе с ними импортировались конфликты".

По его словам, это "вредит интеграции". "Для турков в Австрии, для австрийцев с турецкими корнями и курдов всегда плохо, если этот конфликт приносят в страну", - отметил Курц.

Ранее в Германии были запрещены два выступления турецких политиков, которые должны были агитировать за внесение поправок в конституцию Турции о расширении полномочий президента страны. В воскресенье президент Турции Тайип Эрдоган сравнил подобные запреты с политикой нацистов, что вызвало резкое осуждение со стороны правительства ФРГ.

Как отмечает агентство Associated Press, турецкие политики также собираются выступить на митингах в Нидерландах.

Несмотря на нарастающую дипломатическую напряженность, в Германии подчеркнули, что Турция является важным партнером в сфере безопасности и, в частности, в содействии ограничению миграционного потока в ЕС.