Двоевластие в Нарва-Йыэсуу закончилось, противостояние депутатов продолжается

Уездный старейшина Ида-Вирумаа вынес 6 марта решение по вопросу законности двух городских собраний в Нарва-Йыэсуу. Вывод: процедура смены власти в городском собрании была незаконной, а также новое горсобрание не имело право начинать переговоры об объединении с Нарвой. На мартовской сессии горсобрания снова будет рассматриваться вотум недоверия председателю законодательного органа Инге Мушкиной.

На состоявшемся 8 февраля альтернативном заседании городского собрания, 7 оппозиционных депутатов из 13 членов самостоятельно провели сессию горсобрания и отправили в отставку его председателя Инге Мушкину, выбрали новым руководителем законодательного органа Калле Кекки и приняли решение начать переговоры об объединении с Нарвой. Инге Мушкина посчитала проведение этого горсобрания незаконным. В итоге в курортном городе сложилась ситуация двоевластия.

В конце февраля уездный старейшины начал процедуру разбирательства законности смены власти в городском собрании, 6 марта он вынес решение.

По словам уездного старейшины Ида-Вирумаа Андреса Ноормяги, отправившие в отставку председателя городского собрания депутаты указали, что ¼ депутатов городского собрания имеет право созывать заседание городского собрания. С одной стороны, это действительно так. Однако, с другой стороны, этим правом обладает только председатель горсобрания, его заместители или самый старший по возрасту член городского собрания. "Поскольку это не было соблюдено, то заседание, прошедшее 8 февраля, было незаконным".

Второй вопрос, по словам Ноормяги, который рассмотрела уездная управа — начало переговоров с Нарвой об объединении. "Так называемое горсобрание Нарва-Йыэсуу, поменяв своего председателя, отправило в Нарву предложение о переговорах. Поскольку время добровольных перегворов об объединении закончилось еще в прошлом году. И Нарва-Йыэсуу заключила договор об объединении с Вайварайской волостью, то переговоры с Нарвой не имеют законной силы. Поезд ушел, административная реформа продолжается уже по другим правилам".

По мнению Ноормяги, если депутаты хотят поменять председателя горсобрания, то надо делать это законным способами, а не форсировать события.

Руководитель альтернативного горсобрания Калле Кекки считает, что в решении старейшины нет точных формулировок. "Указывается, что собрание должен был собрать действующий председатель, его зам или старейший член горсобрания. Однако закон не обязывает присутствовать на собрании председателя или его заместителя. А вести собрание может самый старший из присутствующих депутатов. Этот принцип был соблюден на нашем заседании".

"Я считаю, что решение старейшины неправильно. У нас есть 30 дней, чтобы его обжаловать. Сейчас тщательно изучим вопрос", - сказал Кекки, добавив, что в марте, скорее всего заседание городского собрания состоится, поскольку Инге Мушкина его соберет.

Инге Мушкина подтвердила, что она в марте созовет городское собрание, на котором будет рассмотрен в том числе и вопрос вотума недоверия ей самой. "Заявка на вотум недоверия была подана, я его поставлю на мартовскую сессию. Будем делать все по закону".

По ее словам, перерыв в проведении городских собраний на деятельности города не сказался. Комиссии работали. И вопросы, которые они обсуждали, будут вынесены на ближайшую сессию.