Куперьяновский батальон отработает тактику боя в городских условиях

Несколько сот военнослужащих Куперьяновского батальона на этой неделе отработают тактику ведения боевых действий в условиях города в нескольких населенных пунктах Выруского и Валгаского уездов.

В учениях примут участие около 300 военнослужащих, а сами учения пройдут в Выруском уезде в городе Выру и волости Сымерпалу, а в Валгаском уезде — в Лаатре, Хелленурме и Ыру, сообщил в понедельник Генштаб Сил обороны Эстонии.

"На эти дни запланировано изучение основных элементов городского боя. Отработаем передвижение в зоне застройки, приближение к зданиям и проникновение в них, захват помещений и прочие боевые действия в городских условиях", - сказал командующий учениями, капитан Лаури Теппо.

Учения продлятся до пятницы, в них будут использоваться пустующие здания. Применяемые имитационные средства могут создавать повышенный уровень шума.

Как отмечают в генштабе, ведение боевых действий в зоне застройки — один из самых сложных элементов современного боя как физически, так и психологически. Боевая обстановка в таких условиях меняется очень быстро, требуя повышенного внимания к связи и учета особенностей управления боем.