Российская авиакомпания обучит сотрудников самообороне для защиты от агрессивных пассажиров

Российская авиакомпания "Победа" отказалась от идеи нанять охранников для защиты своих сотрудников от агрессивных пассажиров, чтобы избежать дополнительных затрат и повышения цен на авиабилеты, и вместо этого обучит их технике самообороны.

Об этом в понедельник, 6 марта, сообщило агентство Интерфакс.

"Мы нашли более выгодный вариант (чем наем частных охранных компаний (ЧОП) - прим. ред.): будем обучать своих сотрудников самбо и дзюдо. В этом случае нам не придется повышать цены на билеты", - заявил гендиректор "Победы" Андрей Калмыков.

Он пояснил, что привлечение ЧОПов увеличило бы стоимость авиабилетов на 2%, тогда как проведение мастер-классов по самообороне обойдется намного дешевле и на цены не повлияет.

Ранее сообщалось о ряде нападений пассажиров на сотрудников "Победы". Так, 10 февраля в московском аэропорту "Внуково" пассажир избил менеджера авиакомпании. Мужчина, опоздавший на рейс, начал требовать возврата денег за билет, после чего плюнул сотруднику в лицо и ударил его несколько раз по голове.

"Победа" — российский лоукостер, входящий в группу "Аэрофлот". Компания была образована в сентябре 2014 года вместо подпавшего под санкции ЕС и остановившего деятельность "Добролета".