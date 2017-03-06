Вилья Тоомаст приступила к работе психолога в PERH

Занимавшаяся долгое время политикой Вилья Тоомаст приступила к работе психолога в центре паллиативного лечения Северо-Эстонской региональной больницы (PERH).

"Мне приятно вернуться в дом, который я покинула в 1988 году для новых вызовов", – написала Тоомаст в понедельник в социальных медиа, передает ERR Uudised.

"Сегодня снова мой первый рабочий день на любимой специальности – психолога центра паллиативного лечения больницы высшего уровня Эстонии".

Тоомаст была замещающим членом парламента до момента распада правительства под руководством Партии реформ. В 2009-2014 она была членом Европарламента. Тоомаст также входила в состав Рийгикогу X и XI созыва.

С 1997 по 2012 год Тоомаст была членом Центристской партии. В 2013 году она вступила в Партию реформ.