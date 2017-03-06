В Гааге началось рассмотрение иска Украины к России

В Международном суде в Гааге начались слушания по иску Украины для привлечения России к ответственности "за совершение актов терроризма и дискриминации" против украинского государства.

Председательствующий судья начал публичные слушания по делу, которое касается ходатайства о Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. На заседании первой выступит украинская сторона, сообщает Интерфакс.

"Российская Федерация нарушила международное право и злоупотребляет правами человека, предоставляя помощь незаконным вооруженным формированиям на территории Украины и в оккупированном Крыму... Украина сталкивается с такими действиями уже три года. Ранее Россия отвергала такие свои действия, что послужило причиной обращения украинской стороны в Международный суд ООН", - сказала замглавы украинского МИД Елена Зеркаль в ходе выступления в суде в понедельник. Она возглавляет украинскую делегацию на слушаниях Международного суда ООН.

В своем выступлении Зеркаль коснулась вопросов соблюдения прав человека в Крыму по отношению к крымскотатарским активистам, напомнила о крушении в Донбассе малайзийского "Боинга" в июле 2014 года, о гуманитарной ситуации в Авдеевке, а также заявила об ограничении действий наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в зоне конфликта на востоке Украины.