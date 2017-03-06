Суд приговорил подростка к 9 годам тюрьмы за убийство с целью грабежа

Харьюский уездный суд в понедельник признал 17-летнего Магнуса виновным в грабеже и убийстве, совершенном в Палдиски в октябре прошлого года, и приговорил его к девяти годам лишения свободы.

Об этом в понедельник, 6 марта, сообщил новостной портал ERR.

Согласно обвинению, 30 октября прошлого года Магнус напал на жертву по имени Роман. Нападение произошло рядом с кустарником на улице, проходящей за одним из магазинов в Палдиски.

Когда пострадавший упал от полученного удара, Магнус затащил его в кусты, забрал у него спортивную куртку и джинсы, и 11 раз ударил жертву ножом в живот. Роман скончался на месте от полученных ран.

Полиция задержала Магнуса уже на следующий день, после чего он был арестован по запросу прокуратуры.

Отсчет срока отбытия наказания начнется с момента задержания, т.е. с 31 октября 2016 года.