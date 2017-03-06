МИД Эстонии направил на согласование проект ратификации СЕТА

Министерство иностранных дел направило на межведомственное согласование проект ратификации соглашения о свободной торговле между Европейским союзом и Канадой (СЕТА).

Эстония подписала договор 28 октября 2016 года. Европейский парламент со своей стороны дал согласие на заключение договора 15 февраля после переговоров, которые продолжались семь лет. Теперь это соглашение должен ратифицировать парламент Эстонии – Рийгикогу, отмечается в пояснительном письме к проекту ратификации.

Как отмечает МИД, СЕТА должен быть ратифицирован в парламенте, поскольку договор содержит такие права и обязанности для отдельных лиц, которые, в соответствии с Конституцией, можно ввести только силой закона. Так, граждане стран-участниц договора смогут в соответствии с главой договора об инвестициях предъявлять иски непосредственно к странам-участницам СЕТА.

Спустя восемь лет после начала переговоров основные положения договора смогут вступить в силу.

Речь идет о тех положениях CETA, которые требуют ратификации только со стороны Европарламента. Некоторые другие пункты документа вступят в силу только после того, как их одобрят национальные парламенты стран-членов Евросоюза.

Соглашение CETA призвано устранить торговые ограничения между Канадой и ЕС. Как ожидается, благодаря соглашению Канада и Евросоюз смогут отменить почти все (98%) из существующих ныне торговых пошлин.

Сторонники СЕТА утверждают, что после подписания документа объем взаимной торговли может увеличиться на 20%. Критики соглашения полагают, что СЕТА защищает интересы крупных корпораций и что его подписание приведет к снижению стандартов качества продукции.

Для Канады сделка крайне важна, так как поможет снизить зависимость от торговли с соседними США. Для Евросоюза CETA стало первым торговым соглашением с государством, входящим в "большую семерку".

По прогнозам Еврокомиссии, вступление СЕТА в силу приведет к увеличению объемов двусторонней торговли на 12 млрд евро в год. В долговременной перспективе СЕТА позволит повысить ВВП ЕС на 0,02-0,03% и ВВП Канады — на 0,18-0,36%.

Экспорт ЕС благодаря СЕТА должен вырасти на 0,05-0,07%, а влияние на экспорт Канады будет еще большим, поскольку дополнительный эффект окажет снижение тарифов.