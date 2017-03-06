Конституционная комиссия Рийгикогу не поддержала канцлера права в вопросе акцизов

Конституционная комиссия Рийгикогу не поддержала предложение канцлера права внести изменения в закон, которым были повышены акцизные ставки на слабоалкогольные напитки. По оценке комиссии, принятый в декабре прошлого года поправки, ускоившие рост акцизов, соответствуют конституции.

"В комиссии преобладает мнение, что в демократическом государстве парламент несомненно имеет право изменять акцизные ставки на алкоголь, если оповещает об этом заранее. В данном случае изменения стали известны более чем за полгода до их вступления в силу. Поэтому эти поправки к закону не могут противоречить конституции", – сказал председатель конституционной комиссии Кен-Марти Вахер. Он добавил, что Рийгикогу принимал подобные решения по изменению акцизных ставок и раньше, но они никогда не рассматривались как противоречащие конституции и не оспаривались.

По словам Вахера, необоснованной была бы ситуация, когда новый созыв Рийгикогу или новая правительственная коалиция не имели бы права в течение, например, пяти или десяти лет изменять установленные акцизные ставки на алкоголь.

Против предложения канцлера юстиции проголосовали шесть членов комиссии. Предложение поддержали четыре члена комиссии.

Канцлер права Юлле Мадизе предложила Рийгикогу внести изменения в принятые в декабре прошлого года поправки, предусматривающие повышение акцизных ставок на слабоалкогольные напитки с 1 июля 2017 года и 1 февраля 2018 года в более быстром темпе, чем было запланировано ранее. По оценке канцлера юстиции, данные положения нарушают свободу предпринимательства и принцип правомерного ожидания.

На заседании комиссии Мадизе сказала, что в правовом пространстве Эстонии к обещаниям с конкретным сроком относятся строго. Такие обещания можно нарушить лишь при крайне весомых обстоятельствах. Она добавила, что основная цель возникшего спора – обеспечить правовую ясность в вопросе изменения срочных обещаний, и что при необходимости она готова обратиться в Государственный суд.

Член комиссии Арто Аас сказал, что поддерживает предложение канцлера юстиции. По его оценке, принятый в декабре прошлого года закон следует изменить. "В тот момент не было веских причин, по которым было бы необходимо повысить акцизные ставки таким образом и в такой степени нарушить принцип правомерного ожидания. Выполнение долгосрочных обещаний очень важно для сохранения благонадежности государства. Такие обещания не следует нарушать поспешно".