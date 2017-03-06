Дефицит Больничной кассы за 2016 год составил 29 млн евро

Результаты деятельности Больничной кассы за прошлый год - дефицит бюджета в 29 млн евро, расходы на 4% превысили запланированную бюджетом сумму.

Всего бюджет в 1,1 млрд евро был выполнен на 104%, что значит, что дефицит составил около 29 млн евро, сказал председатель правления Больничной кассы Танель Росс на брифинге для прессы.

В прошлом году объем медицинской помощи общего профиля составил 103 млн евро. Расходы на помощь врачей-специалистов составили 590 млн евро.

В прошлом году Больничная касса оказала услугу стационарной помощи медсестры 8045-ти пациентам, а помощь медсестры на дому – 8045-ти. В прошлом году Больничная касса компенсировала стоимость медицинских устройств на 70,5 млн евро.

Больничная касса компенсировала в прошлом году 8 млн рецептов на общую сумму 132 млн евро. Также в прошлом году было компенсировано 6 млн дней временной нетрудоспособности на общую сумму 10 млн евро.

Средние месячные затраты на одно застрахованное лицо выросли в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 7%, сказал Росс.