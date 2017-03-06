В Финляндии изменится система штрафов за нарушения ПДД

В соответствии с предложением министерства, за нарушения правил дорожного движения больше не будут выписывать штраф за правонарушение, а с граждан будут брать "плату за пропущенную ошибку". Так, например, за непристегнутый ремень безопасности плата составит 70 евро, за проезд на красный свет – 100 евро.

Согласно разработанными министерством транспорта и связи поправкам к закону о дорожном движении, за небольшие нарушения в дальнейшем не будут выписывать штраф за правонарушение, а станут взимать "плату за ошибку".

В соответствии с предложениями министерства, в будущем пешеход должен будет выплатить за переход улицы на красный свет 20 евро. Столько же должен будет заплатить человек, не использующий тротуар, а передвигающийся по проезжей части, сообщает YLE.

Если велосипедист не соблюдает дорожные знаки или перевозит ребенка без детского сиденья, то его обязуют выплатить 40 евро.

Полиция может вместо наложения платы вынести устное или письменное предупреждение, если нарушение является небольшим.

Плата за превышение скорости зависит от допустимой скорости на данном участке дороги.

Если допустимая скорость на дороге или улице составляет максимум 60 км/час, водитель, превышающий эту скорость, должен будет заплатить:

- 70 евро за превышение допустимой скорости на максимум 5 км в час

- 100 евро за превышение допустимой скорости на 6-10 км в час

- 170 евро за превышение допустимой скорости на 11-15 км в час

- 200 евро за превышение допустимой скорости на 15-20 км в час

- 300 евро за превышение допустимой скорости на 21-25 км в час

- 400 евро за превышение допустимой скорости на 25-30 км в час

Если допустимая скорость на дороге составляет более 60 км в час, водитель, превышающий эту скорость, должен будет заплатить:

- 50 евро за превышение допустимой скорости на максимум 5 км в час

- 70 евро за превышение допустимой скорости на 6-10 км в час

- 140 евро за превышение допустимой скорости на 11-15 км в час

- 170 евро за превышение допустимой скорости на 15-20 км в час

- 300 евро за превышение допустимой скорости на 21-25 км в час

- 400 евро за превышение допустимой скорости на 25-30 км в час

За превышение допустимой скорости более, чем на 30 км в час по-прежнему выписывают штраф, размер которого зависит от доходов водителя.

Оплата за непристегнутый ремень в дальнейшем составит 70 евро. Также водители такси должны пристегиваться ремнем безопасности.

Водитель должен выплатить 70 евро, если ребенок ростом ниже 135 см не находится в детском автомобильном кресле.

Если водитель во время вождения берет в руку мобильный телефон, он должен заплатить 100 евро. При этом, когда машина стоит у светофора, телефоном пользоваться разрешается.

В министерстве транспорта и связи осознают, что нынешняя система штрафов является более справедливой, чем планируемая новая система оплаты. Например, штрафы за превышение скорости на 20-30 км в час повысятся для лиц с небольшими доходами.

Министерство также хочет облегчить бремя полиции.