В феврале ETV+ посмотрели 296 000 человек

В феврале 2017 года эфир телеканала ETV+ в течение как минимум 15 минут посмотрели 296 000 телезрителей в возрасте старше 4-х лет, что на 12 000 человек больше, чем месяцем ранее. На столько же больше было уникальных пользователей, посетивших в феврале портал etvpluss.ee.

Через компьютер или мобильные устройства программы и отдельные сюжеты ETV+ в феврале посмотрели 91 000 пользователей, из них 66% составили зрители из Эстонии, 13% — из России.

В январе телеканал ETV+ в течение как минимум 15 минут посмотрели 284 000 телезрителей, а портал etvpluss.ee посетили 79 000 уникальных пользователей.

Телеканал ETV в феврале посмотрели 796 000 человек (в январе 761 000), а ETV2 — 622 000 (в январе 652 000).

Аудитория портала телеканала ETV в феврале составила 525 000 уникальных пользователей (в январе – 451 000). Портал ETV2 в феврале посетили 119 000 уникальных пользователей (в январе – 139 000). Больше всего пользователей было из Эстонии (79% и 81%) и из Финляндии (по 7%).