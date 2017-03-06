Артур Тальвик думает баллотироваться на место председателя Свободной партии ({{commentsTotal}})
Член парламентской фракции Свободной партии Артур Тальвик думает о том, чтобы выставить свою кандидатуру на выборах председателя партии, и сообщит о своем решении в среду.
"Я приму решение к среде. У меня еще несколько встреч в связи с этим, и в среду я либо подам заявление (о вступлении в партию — прим. ред), либо не подам", – сказал Тальвик порталу ERR.
Для того, чтобы Тальвик смог баллотироваться на пост председателя партии, он должен вступиться в партию. Тальвик, будучи одной из ключевых фигур Свободной партии, до сих пор не состоит в партии. В 2015 году он баллотировался в Рийгикогу в списке Свободной партии и получил 7307 голосов.
Выборы нового правления и председателя Свободной партии пройдут 23 апреля в Эстонском национальном музее в Тарту.
Член Свободной партии Евгений Криштафович пока единственный заявил, что выставит свою кандидатуру на пост председателя на съезде партии.
Нынешний глава партии Андрес Херкель больше выдвигаться на пост председателя не может.
Редактор: Ирина Киреева