Актуальная камера 06.03.2017 (18:00)

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров отныне не только музыкант, но и модный художник, развивающий собственное направление в искусстве — брендреализм. В интервью телеканалу ETV+ Шнуров отметил, что суть этого направления заключается в том, что завышенная стоимость вещей — это во многом продукт манипуляций.
Мотогонщица Анастасия Коваленко: в большей степени я ощущаю себя эстонкой
Эстонская мотогонщица Анастасия Коваленко говорит, что хотя ее родители — русские, благодаря эстонским детскому саду и школе, она свободно владеет двумя языками и сейчас больше ощущает себя эстонкой, нежели русской. И даже представители русскоязычной молодежи, которые плохо владеют эстонским, своей родиной считают Эстонию и себя в этом смысле — тоже эстонцами.
Министр предпринимательства и ИТ Урве Пало хочет в период 2018-2022 привлечь в Эстонию 2000 специалистов в области ИТ из-за пределов ЕС.
В ближайшие выходные в Маарду в девятый раз пройдет международный фестиваль любительских театров "Мой театр – мой каприз", в рамках которого свои постановки представит 21 театральный коллектив из Эстонии, России и Беларуси.