Трамп отменил запрет на въезд в США для граждан Ирака

Дональд Трамп подписал новый иммиграционный указ, в котором больше нет запрета на въезд в США для граждан Ирака.

Ирак исключен из списка стран, на которые распространяется временный запрет на въезд на территорию США, об этом сообщил Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

Источник в Белом доме сообщил агентству Reuters, что Ирак решено исключить из списка, поскольку власти этой страны сотрудничают с США в борьбе с террористами "Исламского государства". Кроме того, правительство Ирака ужесточило визовый контроль и ввело повышенные стандарты обмена информацией с США.

Напомним, что 27 январе новый президент США Дональд Трамп подписал указ о временном запрете на въезд в страну для граждан семи стран с преимущественно мусульманским населением (Ирана, Ирака, Ливии, Йемена, Сирии, Судана и Сомали), а также на прием беженцев из Сирии.

В начале февраля федеральный суд в Сиэттле приостановил на всей территории страны выполнение президентского указа.