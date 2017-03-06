В волости Сауга в Пярнумаа разгорелся конфликт из-за административной реформы

Власти Сауга решили, что волость не будет входить в состав пярнуского самоупраления. Местные жители резко выступили против. Вмешаться в спор даже пришлось главе уезда, передает "Актуальная камера".

Волость Сауга граничит с городом Пярну. Однако руководство волости решило в ходе административной реформы провести объединение не с Пярну, а с близлежащими волостями – Тори, Ааре и городом Синди. Волостное собрание не услышало голос народа, ведь большинство местных жителей, а именно 85%, высказались против такого объединения. Дело дошло до того, что жители шести деревень выразили желание выйти из состава волости Сауга.

"Все шесть деревень граничат с городом – Эаметса, Сауга, Таммисте, Нурме и т.д. В них живет подавляющая часть жителей. И сегодня эти люди действительно желают связать свою жизнь с Пярну", – сказал глава Пярнуского уезда Калев Кальюсте.

Жители шести деревень обратились с этим вопросом к волостному собранию Сауга. Согласно законодательству, волостное собрание должно рассмотреть обращение в течение трех месяцев. Этот срок истек еще 20 февраля, а ответа до сих пор нет. Каждый раз на своем заседании депутаты исключают его из повестки дня. По мнению председателя волостного собрания Сауга Меэлиса Томберга (с которым репортеру "Актуальной камере" встретиться не удалось), скорее всего судьбу жителей этих деревень будет решать уже новое волостное руководство после местных выборов, которые пройдут этой осенью.

Между тем местные активисты не сдаются.

"Мы продолжаем бороться и создали избирательный союз "Loogiline Pärnumaa", с которым пойдем на выборы" , – сказал житель волости Сауга и член избирательно союза "Loogiline Pärnumaa" Андрес Мыйз.

Ситуацию взял под контроль глава Пярнуского уезда Калев Кальюсте. По его словам, если есть проблема, значит должно быть и решение. Волостное собрание Сауга должно принять во внимание народное возмущение и до 15 апреля принести главе уезда документы о передаче шести деревень другому самоуправлению.