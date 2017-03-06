rus.err.ee

В волости Сауга в Пярнумаа разгорелся конфликт из-за административной реформы ({{commentsTotal}})

Эстония
Эстония
Ирина Газизулина, "Актуальная камера"

Власти Сауга решили, что волость не будет входить в состав пярнуского самоупраления. Местные жители резко выступили против. Вмешаться в спор даже пришлось главе уезда, передает "Актуальная камера".

Волость Сауга граничит с городом Пярну. Однако руководство волости решило в ходе административной реформы провести объединение не с Пярну, а с близлежащими волостями – Тори, Ааре и городом Синди. Волостное собрание не услышало голос народа, ведь большинство местных жителей, а именно 85%, высказались против такого объединения. Дело дошло до того, что жители шести деревень выразили желание выйти из состава волости Сауга.

"Все шесть деревень граничат с городом – Эаметса, Сауга, Таммисте, Нурме и т.д. В них живет подавляющая часть жителей. И сегодня эти люди действительно желают связать свою жизнь с Пярну", – сказал глава Пярнуского уезда Калев Кальюсте.

Жители шести деревень обратились с этим вопросом к волостному собранию Сауга. Согласно законодательству, волостное собрание должно рассмотреть обращение в течение трех месяцев. Этот срок истек еще 20 февраля, а ответа до сих пор нет. Каждый раз на своем заседании депутаты исключают его из повестки дня. По мнению председателя волостного собрания Сауга Меэлиса Томберга (с которым репортеру "Актуальной камере" встретиться не удалось), скорее всего судьбу жителей этих деревень будет решать уже новое волостное руководство после местных выборов, которые пройдут этой осенью.

Между тем местные активисты не сдаются.

"Мы продолжаем бороться и создали избирательный союз "Loogiline Pärnumaa", с которым пойдем на выборы" , – сказал житель волости Сауга и член избирательно союза "Loogiline Pärnumaa" Андрес Мыйз.

Ситуацию взял под контроль глава Пярнуского уезда Калев Кальюсте. По его словам, если есть проблема, значит должно быть и решение. Волостное собрание Сауга должно принять во внимание народное возмущение и до 15 апреля принести главе уезда документы о передаче шести деревень другому самоуправлению.

Редактор: Ирина Киреева



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

Полиция предлагает ограничить скорость до 40 км/ч в спальных районах Таллинна
Юристы: с вопросами об алиментах в основном обращаются русскоязычные женщины
Виктор Васильев будет первым номером на выборах в Хааберсти
Урмас Рейнсалу продолжает процесс взыскания с России компенсации за действия СССР
Трамп отменил запрет на въезд в США для граждан Ирака
Сергей Шнуров: ненормативная лексика нужна в русском языке так же, как и запятые

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров отныне не только музыкант, но и модный художник, развивающий собственное направление в искусстве — брендреализм. В интервью телеканалу ETV+ Шнуров отметил, что суть этого направления заключается в том, что завышенная стоимость вещей — это во многом продукт манипуляций.

Двоевластие в Нарва-Йыэсуу закончилось, противостояние депутатов продолжается
Артур Тальвик думает баллотироваться на место председателя Свободной партии
Дефицит Больничной кассы за 2016 год составил 29 млн евро
Мнение / Интервью

Мотогонщица Анастасия Коваленко: в большей степени я ощущаю себя эстонкой

Эстонская мотогонщица Анастасия Коваленко говорит, что хотя ее родители — русские, благодаря эстонским детскому саду и школе, она свободно владеет двумя языками и сейчас больше ощущает себя эстонкой, нежели русской. И даже представители русскоязычной молодежи, которые плохо владеют эстонским, своей родиной считают Эстонию и себя в этом смысле — тоже эстонцами.

Андрей Крашевский: Москва закрепляет за собой ведущую роль в сирийском урегулировании
Глава эстонской адвокатуры: популисты несут угрозу для правовой системы
Историк моды Александр Васильев: фаллический символ с орденом не сочетается
Ида-Вирумаа
Директор нарвского детсада: в первую очередь ребенку нужно решить проблемы с родным языком
Команда "Нарва Юнайтед" вышла в финал чемпионата Эстонии по футзалу
Гражданина Эстонии оштрафовали за попытку контрабанды ювелирных изделий в Россию
Силламяэский центр реабилитации наркоманов заработал по новой программе
Николай Петрович снова лишился депутатского мандата в горсобрании Кохтла-Ярве из-за прогулов
Выбор редакции
Боевая группа батальона НАТО начинает свой путь в Эстонию
Мстислав Русаков и Алиса Блинцова официально вступили в ОЛПЭ
В Эстонии заметно подорожали молоко, мясо и рыба
Eesti Laul
Лаура и Койт Тооме поедут на Евровидение не впервые
Монс Зелмерлев поднял на ноги Saku Suurhall, исполняя свой знаменитый хит
В специально подготовленных к Eesti Laul клипах ее ведущие посмеиваются над эстонским обществом
За рубежом
В Финляндии изменится система штрафов за нарушения ПДД
В Гааге началось рассмотрение иска Украины к России
Северная Корея произвела одновременный пуск четырех баллистических ракет
ERR в Москве: российские коммунисты отметили день смерти Сталина
Командировки министров: Миксер едет в Брюссель, Саар - в Грузию
В Париже проходит массовый митинг в поддержку Франсуа Фийона
Эстония
Президент Керсти Кальюлайд посетит Финляндию с визитом

Президент Керсти Кальюлайд во вторник отправится в Финляндию с двухдневным визитом.

Таллинн хочет, чтобы штрафы за превышение скорости поступали в бюджет самоуправлений
Урве Пало хочет за пять лет привезти в Эстонию 2000 специалистов ИТ-сектора
В феврале ETV+ посмотрели 296 000 человек
Конституционная комиссия Рийгикогу не поддержала канцлера права в вопросе акцизов
За убийство в Палдиски с целью грабежа суд приговорил подростка к девяти годам тюрьмы
Вилья Тоомаст приступила к работе психолога в PERH
Экономика
МИД Эстонии направил на согласование проект ратификации СЕТА
Паром Piret успешно прошел ходовые испытания
09:44
Peugeot-Citroen объявил о покупке Opel за 2,2 млрд евро
08:16
Скоростной интернет в сельских районах Эстонии подешевел на 11%
03.03
Число пассажиров Nordica за год значительно увеличилось
03.03
Плату за пользование автодорогами распространят на грузовики массой от 3,5 тонн
03.03
Эстония заняла 9-е место в рейтинге цифровых экономик стран-членов ЕС
Спорт
В общем зачете победу в ЧМ в Лахти одержала сборная Норвегии
Райн Вейдеман покидает "Калев/Крамо"
Канадский лыжник Харви выиграл марафон на ЧМ в Лахти, Рехемаа занял 49-е место
Французские биатлонисты выиграли эстафету на этапе КМ в Пхенчхане, Эстония на 18-м месте
Обладателем Кубка Эстонии по футзалу стал "Аугур Энемат"
Немецкие биатлонистки выиграли эстафету на этапе КМ в Пхенчхане
Гонку преследования на этапе КМ по биатлону в Пхенчхане выиграла Лаура Дальмайер
Мужская сборная Эстонии не смогла финишировать в эстафете на ЧМ в Лахти
Чемпионат Эстонии по футболу стартовал с сенсации: "Инфонет" проиграл в Тарту
Культура
В Маарду 10-12 марта пройдет международный фестиваль любительских театров

В ближайшие выходные в Маарду в девятый раз пройдет международный фестиваль любительских театров "Мой театр – мой каприз", в рамках которого свои постановки представит 21 театральный коллектив из Эстонии, России и Беларуси.

Скончался актер и постановщик Калью Комиссаров
В театре "Эндла" поставили документальный спектакль о жителях Пярнумаа
В музее Нигулисте открылась выставка медальонов ремесленников
Разное
Российская авиакомпания обучит сотрудников самообороне для защиты от агрессивных пассажиров
ВИДЕО: курсанты из Анголы заняли 1-е место на конкурсе строевой песни в Петербурге
В таллиннском Ботаническом саду открылась выставка орхидей
В связи с весенним нерестом рыб вводится ряд запретов на рыбную ловлю
Февраль был на 2 градуса теплее обычного
02.03
В Рийгикогу обсудят роль участников Освободительной войны в истории Эстонии
02.03
ВИДЕО: белая медведица впервые показала посетителям зоопарка своего детеныша
02.03
Летом в Таллинне снова пройдет парад секс-меньшинств Tallinn Pride
Политрулет
Последние новости
21:54
Во вторник ожидаются снегопады и сильный ветер
21:49
Президент Керсти Кальюлайд посетит Финляндию с визитом
21:33
В волости Сауга в Пярнумаа разгорелся конфликт из-за административной реформы
21:18
В общем зачете победу в ЧМ в Лахти одержала сборная Норвегии
20:54
Актуальная камера 06.03.2017 (20:00)
20:37
Полиция предлагает ограничить скорость до 40 км/ч в спальных районах Таллинна
19:42
Виктор Васильев будет первым номером на выборах в Хааберсти
18:43
Урмас Рейнсалу продолжает процесс взыскания с России компенсации за действия СССР
18:38
Трамп отменил запрет на въезд в США для граждан Ирака
18:20
Актуальная камера 06.03.2017 (18:00)
17:52
Таллинн хочет, чтобы штрафы за превышение скорости поступали в бюджет самоуправлений
17:08
Артур Тальвик думает баллотироваться на место председателя Свободной партии
16:45
Урве Пало хочет за пять лет привезти в Эстонию 2000 специалистов ИТ-сектора
16:30
В феврале ETV+ посмотрели 296 000 человек
Полезно знать
Актуальная камера
"Актуальная камера +" 05.03.2017 (20:00)

Погода
В понедельник переменная облачность, 0..-3
За рубежом
Северная Корея произвела одновременный пуск четырех баллистических ракет
ERR в Москве: российские коммунисты отметили день смерти Сталина
Освобожденный российский оппозиционер Дадин намерен снова участвовать в протестных акциях
Министр обороны ФРГ: настало время для модернизации Бундесвера
ERR в Москве: в марше памяти Бориса Немцова приняли участие около 10 000 человек
В пригороде Стокгольма произошли беспорядки
Эстония
Дефицит Больничной кассы за 2016 год составил 29 млн евро
Конституционная комиссия Рийгикогу не поддержала канцлера права в вопросе акцизов
Юристы: с вопросами об алиментах в основном обращаются русскоязычные женщины
В Таллинне близ водохранилища образовалась незаконная свалка строительных и бытовых отходов
В театре "Эндла" поставили документальный спектакль о жителях Пярнумаа
Долгожитель Лео Гиновкер: у нашей планеты мало шансов на счастливое будущее