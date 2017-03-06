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Полиция предлагает ограничить скорость до 40 км/ч в спальных районах Таллинна ({{commentsTotal}})

Эстония
Эстония
Константин Свиридовский "Актуальная камера"

На некоторых улицах спальных районов Таллинна следует ограничить допустимую скорость до 40 км/час, предложил столичным властям префект Пыхьяской префектуры Кристьян Яани. По мнению полиции, такие меры помогут сократить количество жертв ДТП, передает "Актуальная камера".

На улице Вильде в столичном районе Мустамяэ сейчас действует скоростное ограничение в 50 км/ч, однако, по мнению префекта Пыхьяской префектуры Кристьяна Яани, оптимальная скорость на этом участке составляет 40 км/ч. Яани связывает это с тем, что треть населения Мустамяэ – это пожилые люди. По его данным, за два месяца этого года в большей части случаев в ДТП пострадали люди именно старшего поколения.

"Было проведено очень много исследований, которые рассматривали влияние скорости на качество причиненных травм. И разумеется, чем выше скорость, тем серьезнее травма. Если ДТП происходит при скорости 60 км/ч, то, к сожалению, оно может стать для пешехода смертельным, а при скорости 40 км/ч остается надежда сохранить человеку жизнь", – пояснил Яани.

Ограничить допустимую скорость до 40 км/ч префект предлагает на тех улицах, на которых проживает больше пожилых людей. Городские власти в принципе не против такого предложения и даже готовы его воплотить в жизнь, но не на всех улицах столицы.

"В центре города, где магистрали и оживленное движение, по нашему мнению, нет смысла снижать допустимую скорость, потому что во время часа пик, когда машин много, они и так едут со скоростью 30-40 км/ч", – сказал руководитель отдела дорожного движения Транспортного департамента Тальво Рюйтельмаа.

У инициативы появились и противники. Автожурналист Эльмар Отс, например, считает предложение абсурдным и невыполнимым, по его словам, практика показывает, что люди стараются ехать все время с оптимальной для них скоростью.

"Сейчас люди и так не следуют указанным на знаках ограничениям скоростного режима. Например, на улице Раннамыйза, где есть ограничения и в 50, и в 70 и в 90 км/ч, скорость потока составляет 65 км/ч. Местами быстрее, местами медленнее. И никто не может понять, с какой скоростью надо ехать", – отметил Эльмар Отс.

Префект Пыхьяской префектуры Кристьан Яани предлагает на первом этапе ввести ограничения скорости движения до 40 км/ч в двух столичных районах – Мустамяэ и Хааберсти.

Редактор: Ирина Киреева



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