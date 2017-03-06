Виктор Васильев будет первым номером на выборах в Хааберсти

Васильев отметил, что, выставляя свою кандидатуру на выборах, его точно нельзя назвать подсадной уткой, которая будет лишь собирать голоса. Причина, почему он баллотируется кроется в его любви к Хааберсти. "Эта часть города, как и живущие там люди за долгие годы работы стали мне по-настоящему родными и близкими. Будучи старейшиной, а теперь депутатом Рийгикогу, я всегда старался помогать развитию одного из самых красивых столичных районов", - отметил парламентарий.