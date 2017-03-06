В общем зачете победу в ЧМ в Лахти одержала сборная Норвегии

В финском Лахти завершился чемпионат мира по лыжным видам спорта. В общем зачете победу одержала сборная Норвегии, в лыжных гонках успешно выступила и сборная России, а вот эстонская команда своих болельщиков разочаровала – никому из 20 спортсменов не удалось даже приблизиться к наградам, а лучшим стало выступление Кристьяна Ильвеса в прыжках с трамплина, передает "Актуальная камера".

В последний день чемпионата мира по традиции состоялся мужской марафон. В гонке на 50 км приняли участие и два эстонских лыжника – опытный Айвар Рехемаа и дебютант команды Андреас Веэрпалу, сын знаменитого олимпийского чемпиона. Однако им не удалось выполнить задачу-минимум – поспасть в первую двадцатку. На финише Рехемаа стал 49-м, Веэрпалу – на 51-м.

Победителем марафона неожиданно для всех стал канадец Алекс Харви, который на последнем километре бросил вызов россиянину Сергею Устюгову и в итоге смог обогнать главного героя чемпионата мира в Лахти. Устюгов финишировал вторым, но увез домой богатую коллекцию медалей – два золота и три серебра.

Для Алекса Харви это третье золото в карьере, но героем он себя не считает, отмечая, что до популярности хоккеистов на своей родине ему далеко: "Теперь, может быть, мне в новостях уделят секунд 30".

Победителем общего зачета чемпионата мира стала сборная Норвегии. В мужском марафоне норвежцы остались без наград, но женщины, усилиями Марит Бьорген, собрали полный комплект. Всего у норвежцев – 7 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых медалей . На втором месте – команда Германии, а сборная России, несмотря на недопуск нескольких сильных спортсменов, смогла показать лучший результат за последние 10 лет.

Статистика медалей. Автор: ERR

"Это один из самых ярких чемпионатов. Мы очень довольны и не только Сергеем Устюговым. Медали были и у женщин, чего не было очень давно", – отметила президент Российской федерации лыжного спорта Елена Вяльбе.

Знаменитая в прошлом лыжница отметила отличную работу эстонских смазчиков, которые в последние годы помогают российской сборной. "Огромное спасибо всей нашей команде сервисной группы во главе с Урмасом Вяльбе. На этом чемпионате мы были, наверное, самые лучшие", – добавила она.

Работу команды Урмаса Вяльбе можно назвать лучшим достижением эстонских участников чемпионата мира, так как спортивными результатами похвастаться трудно. Лучшим среди всех стало 23-е место двоеборца Кристьяна Ильвеса. В лыжных гонках Алго Кярп отметился 26-м местом в гонке на 15 километров классическим ходом.